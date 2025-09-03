Силовые структуры
17:35, 3 сентября 2025

Участника обмана школьницы на миллионы рублей нашли

В Москве суд арестовал пособника аферистов, обманувших школьницу на 8 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве суд арестовал 32-летнего пособника аферистов, обманувших школьницу на восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый обеспечивал техническую поддержку преступной группы. Он арендовал помещение, установил там специальное оборудование («сим-боксы» и роутеры) и обеспечивал бесперебойную связь мошенников с жертвами.

Среди прочего преступление совершили в отношении школьницы. Мошенники, представившись сначала сотрудниками сотовой компании, затем правоохранителями и работниками Росфинмониторинга, обманным путем получили доступ к ее учетной записи на портале госуслуг.

Используя психологическое давление и угрозы уголовным преследованием ее родителей, злоумышленники убедили девочку передать курьеру все наличные сбережения из дома, взять телефон матери и перевести более 800 тысяч рублей с ее счетов. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей. Обман раскрылся только когда девочка рассказала обо всем матери, которая немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники обманули пенсионерку от имени немецкого оперного певца Йонаса Кауфмана.

