Участника обмана школьницы на миллионы рублей нашли

В Москве суд арестовал пособника аферистов, обманувших школьницу на 8 млн рублей

В Москве суд арестовал 32-летнего пособника аферистов, обманувших школьницу на восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый обеспечивал техническую поддержку преступной группы. Он арендовал помещение, установил там специальное оборудование («сим-боксы» и роутеры) и обеспечивал бесперебойную связь мошенников с жертвами.

Среди прочего преступление совершили в отношении школьницы. Мошенники, представившись сначала сотрудниками сотовой компании, затем правоохранителями и работниками Росфинмониторинга, обманным путем получили доступ к ее учетной записи на портале госуслуг.

Используя психологическое давление и угрозы уголовным преследованием ее родителей, злоумышленники убедили девочку передать курьеру все наличные сбережения из дома, взять телефон матери и перевести более 800 тысяч рублей с ее счетов. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей. Обман раскрылся только когда девочка рассказала обо всем матери, которая немедленно обратилась в правоохранительные органы.

