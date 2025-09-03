Украинские пограничники застрелили пытавшегося пересечь границу мужчину

На Украине застрелили мужчину, пытавшегося пересечь границу с Молдавией

Украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

«Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью», — указано в сообщении.

Отмечается, что пересечь границу в Одесской области пытался 23-летний харьковчанин. Было открыто уголовное дело по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Ранее на Украине пограничники задержали мужчину, пытавшегося сбежать из страны на параплане. Как отметили пограничники, украинец планировал лететь без документов и навигации, определяя курс на глаз.