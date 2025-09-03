Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:26, 3 сентября 2025Россия

Умер создатель российского штурмовика Су-25

На 91-м году жизни умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Денисов / Russian Look / Globallookpress.com

Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Главный конструктор Су-25 скончался на 91-м году жизни. Других подробностей не приводится.

Ивашечкин работал в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) П.О. Сухого и в период с 1980 до 1985 год был главным конструктором. Помимо создания Су-25, авиаконструктор участвовал в разработке истребителей-перехватчиков Су-9 и Су-15, а также в создании разведывательного бомбардировщика-ракетоносца Т-4.

В 2000 году Ивашечкин стал первым главным конструктором Sukhoi Superjet 100.

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой самолет-штурмовик, который предназначается для оказания авиационной поддержки войскам в ходе боевых действий. Кроме того, самолет может круглосуточно поражать объекты с известными координатами при любых метеорологических условиях. Испытания Су-25 начались в феврале 1975 года. Штурмовик до сих пор остается на вооружении Воздушно-космических сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

    В МИД России вывели свою формулу гарантий безопасности для Украины

    Просыпающиеся после первого звонка будильника люди раскрыли секрет быстрого пробуждения

    Трампа вызвали на поединок в гольф

    Умер создатель российского штурмовика Су-25

    Врач рассказала о скрытых последствиях ударов мячом по лицу

    Россиянам пообещали повышение социальных пенсий

    В МИД России сделали заявление о сроках нового раунда переговоров с Киевом

    Названо возможное последствие смены режима в Иране

    ЦБ отозвал лицензию у российского банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости