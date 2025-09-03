Умер создатель российского штурмовика Су-25

Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Главный конструктор Су-25 скончался на 91-м году жизни. Других подробностей не приводится.
Ивашечкин работал в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) П.О. Сухого и в период с 1980 до 1985 год был главным конструктором. Помимо создания Су-25, авиаконструктор участвовал в разработке истребителей-перехватчиков Су-9 и Су-15, а также в создании разведывательного бомбардировщика-ракетоносца Т-4.
В 2000 году Ивашечкин стал первым главным конструктором Sukhoi Superjet 100.
Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой самолет-штурмовик, который предназначается для оказания авиационной поддержки войскам в ходе боевых действий. Кроме того, самолет может круглосуточно поражать объекты с известными координатами при любых метеорологических условиях. Испытания Су-25 начались в феврале 1975 года. Штурмовик до сих пор остается на вооружении Воздушно-космических сил России.