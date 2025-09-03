В МИД Украины назвали список стран для возможной встречи Зеленского и Путина

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига назвал список стран, где могли бы встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России (...) Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива», — заявил Сибига.

По его словам, предложение является серьезным и украинский лидер готов к встрече.

Ранее Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп просил его встретиться с Зеленским. По словам президента, он ответил, что такая встреча возможна.