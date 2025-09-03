В России определили регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Росстат: Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей выросло с 11 до 19

В России за год количество регионов со средней заработной платой выше 100 тысяч рублей выросло с 11 до 19. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Росстат.

В число таких регионов вошли: Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми. Отмечается, что причинами роста заработных плат там стали как повышение минимального размера оплаты труда, так и дефицит кадров, который усилил конкуренцию за сотрудников и вынудил работодателей платить больше. Свою роль в эту статистику внесло и денежное довольствие контрактников, находящихся в зоне действия специальной военной операции на Украине. Оно составляет не менее 200 тысяч рублей.

Регионами с самыми высокими заработными платами оказались Чукотский (220,86 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономные округа (183,63 тысячи рублей), а также Магаданская область (178,69 тысячи рублей). При этом в Ингушетии, Чечне и Дагестане средние зарплаты самые низкие: 47,86 тысячи, 51,93 тысячи и 56,6 тысячи рублей соответственно.

По итогам июня темпы роста зарплат россиян оказались ниже, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.