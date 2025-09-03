В сети появился дипфейк с рассуждениями Белоусова о защищающих Россию «бедных из глубинки»

Ролик с заявлением Белоусова о защищающих РФ бедных из глубинки оказался фейком

В соцсетях, преимущественно в TikTok, появился фейковый видеоролик, в котором министр обороны России Андрей Белоусов говорит, что родину защищают якобы бедные из глубинки, в то время как «богатые бездельники в Москве и дальше пьют лавандовый раф на кокосовом молоке». Подобное положение дел он объясняет неравенством доходов — якобы бедные идут в зону боевых действий, а богатые «стригут купоны». Примечательно, что данные кадры не получили распространения в российских СМИ.

Белоусов не делал подобных заявлений. Видео с ним является дипфейком. На это указывают неестественная мимика, странное движение глаз, дерганье губ и нижней челюсти. Также на записи слышен механический, монотонный, лишенный интонаций голос.

За основу фейкового ролика было взято выступление главы Минобороны на заседании экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров 7 июля 2025 года. Тогда Белоусов рассказывал о запуске системного проекта «Военное образование — на службе Отечеству», нацеленного на комплексное изменение системы военного образования в сфере подготовки военнослужащих в России.

Система мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», разработанная АНО «Диалог Регионы» для анализа сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения, показала, что видео создано с помощью нейросетей.

В подписи к фейковому видео в TikTok также указывается, что «информация сгенерирована посредством ИИ и может представлять нерелевантные результаты».

Известно, что в 2024 году Москва стала одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на специальную военную операцию (СВО) — туда по контракту отправились 23 тысячи человек. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, десятки тысяч человек ушли на СВО добровольцами из Москвы.

«Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21 [тысяча] и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек. Москва является в этом отношении одним из лидеров среди субъектов по динамике, по количеству людей, которые там сражаются», — указал Собянин.

Всего же, по данным президента России Владимира Путина, каждый месяц на СВО уходит от 50 до 60 тысяч добровольцев.

В 2025 году мэр Москвы сообщил, что около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне специальной военной операции.

В 2023 году военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев отметил, что каждый день записываться на контрактную службу в московские военкоматы приходят до 150 добровольцев. «При максимальной загруженности через пункт отбора может проходить до 300 человек в сутки», — указал он.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».