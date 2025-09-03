Зеленский предрек Украине развитие по примеру Южной Кореи

Зеленский: Украина может добиться процветания по примеру Южной Кореи

Украина может добиться процветания по примеру Южной Кореи, которая не подписала «настоящий мирный договор» с КНДР. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит «Украинская правда».

«После окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако Южная Корея смогла достичь процветания», — заявил Зеленский.

Ранее доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что конфликт на Украине закончится по корейскому сценарию.