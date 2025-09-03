Силовые структуры
Жителя Москвы обвинили в попытке совершения теракта с помощью дронов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Жителя столицы Андрея Евсеева обвиняют в попытке совершения теракта в Москве, а также в других преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы Второго Западного окружного военного суда.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства документам, дело в отношении 60-летнего россиянина было возбуждено в прошлом году по статье 116 УК РФ («Побои»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»), части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Мужчина также обвиняется в попытке незаконного изготовления взрывных устройств, а также в попытке совершения террористического акта.

Гособвинитель запросил назначить москвичу наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подсудимый вину признал частично, уверяя суд, что сайты и Telegram-каналы экстремистского содержания посещал якобы из любопытства, а аэросъемку инфраструктуры ЮАО Москвы вел в личных интересах.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Парамонов за государственную измену. По данным ведомства, мужчина обвиняется по статье 275 («Госизмена»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

