Американский ведущий допустил подрыв газопровода «Сила Сибири 2»

Ведущий Fox News Уоттерс допустил подрыв газопровода «Сила Сибири 2»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс в прямом эфире в четверг, 4 сентября, допустил подрыв газопровода «Сила Сибири 2» по аналогии с «Северными потоками».

«(Президент России Владимир) Путин прокладывает большой трубопровод в Китай. Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15 процентов энергии Китая (...) Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток"», — сказал Уоттерс.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что удовлетворен достигнутым в Китае консенсусом по «Силе Сибири-2», однако, как и глава «Газпрома», не раскрыл никаких деталей. В том числе неизвестно, когда стороны могут подписать контракт, когда начнут и планируют завершить строительство и какой формат поставок будет избран.

