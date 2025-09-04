Из жизни
21:04, 4 сентября 2025

Бизнесмена разрубило винтом собственной роскошной яхты на глазах у сына

В Италии бизнесмена Брулью разрубило винтом собственной роскошной яхты
Никита Савин
Никита Савин

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom

В Италии владельца компании по поставкам медицинского оборудования разрубило винтом собственной яхты на глазах у друзей и сына. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Трагическое происшествие случилось 28 августа недалеко от побережья города Анкона в одноименной провинции. 62-летний Андреа Брулья отправился в море на борту 13-метровой роскошной яхты вместе с сыном Алессандро и тремя друзьями. Внезапный порыв ветра резко развернул парус лодки, и горизонтальная балка, на которой он крепился, ударила бизнесмена по голове.

Брулья упал в воду и тут же попал под винт. Итальянец получил тяжелые травмы рук и головы. Сын вытащил отца на палубу и попытался реанимировать, однако спасти его было уже невозможно. Через 10 минут на место происшествия прибыл катер береговой охраны. Сына бизнесмена госпитализировали в состоянии шока.

Как пишет NTK, Брулья всю жизнь увлекался парусным спортом и часто совершал плавания с женой и сыном. В последние годы он развивал туристическую компанию, которая предлагала клиентам круизы на яхтах.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 38-летняя адвокат пошла ко дну вместе с яхтой, на борту которой за несколько часов до этого согласилась выйти замуж. Трагическое происшествие случилось у берегов города Кабу-ди-Санту-Агостинью.

