Часть москвичей предупредили об опасности

Синоптик Шувалов: В столичном регионе ожидается высокая пожарная опасность

В столичном регионе до второй декады сентября не предвидится осадков, из-за чего в регионе будет введен высокий уровень пожарной опасности. Об этом в Telegram-канале предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В настоящее время пожарная опасность «средняя» — третьего уровня из пяти. Однако через 2-3 дня ситуация изменится, предупредил синоптик: в столичном регионе класс опасности повысят до четвертого. Произойдет это в первую очередь на юге области, но постепенно день за днем зона повышенной пожарной опасности будет подниматься все севернее.

Синоптик призвал жителей московского региона, собравшихся в лес за грибами, быть осторожнее.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала в пятницу, 5 сентября, температуру до плюс 22 градусов Цельсия. На выходных, 6-7-го числа, столбики термометров как минимум достигнут 23 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье в столице может потеплеть до плюс 25 градусов.