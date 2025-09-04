Испугавшаяся семейного проклятия россиянка потеряла миллионы рублей

В Белгородской области женщина отдала гадалке 4 млн рублей

В Белгородской области 42-летняя местная жительница лишилась более четырех миллионов рублей, испугавшись семейного проклятия. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Женщина обратилась за магической помощью после ссоры с сожителем, найдя гадалку в соцсетях. Мужчина не выходил на связь и россиянка решила найти его при помощи магии.

Сначала в переписке аферистка запросила всего две тысячи рублей на свечи, обещая помочь бесплатно. Но потом сообщила о «смертельном проклятии» и запугала жертву. В течение четырех месяцев горожанка платила за «снятие порчи». Заподозрить неладное ее заставило лишь предложение продать квартиру для «завершающего обряда». Ущерб от действий мошенницы достиг 4,17 миллиона рублей. Следователи возбудили дело.

Ранее исследователи Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Ленте.ру», что аферисты под видом гадалок и ясновидящих стали выманивать деньги у жен участников специальной военной операции (СВО).