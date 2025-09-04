Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:09, 4 сентября 2025Экономика

Российский город накрыло облачное цунами

Над Хабаровском появилось редкое облачное цунами
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В небе над Хабаровском появилось облачное цунами. О редком погодном явлении сообщают «Вести».

Город накрыли валиковые облака, также известные как грозовой воротник. Облака будто окружили Хабаровск гигантской стеной, которая готовится обрушиться на землю. Как поясняют специалисты, грозовой воротник образуется при столкновении теплых и холодных воздушных масс. В этом случае холодный воздух не перемещается вверх, а трубкой «закатывается» под теплый воздух.

Ранее пугающее атмосферное явление заметили жители Казани. Небо заволокло плотными облаками, сформировавшими длинную и четкую полосу. Такие облака называют шкваловым воротом. Такое явление может сигнализировать о мощной грозе, сильном ветре или шторме.

В середине июля над Москвой увидели другой необычный вид облаков — мамматусы. Эти облака возникают нечасто и отличаются мешковатой формой, напоминающей вымя. Такие облака возникают в небе вследствие резких перепадов температуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    В России нашли регион с самыми долгоживущими людьми

    Названа предполагаемая цель проникнувших в регион Центральной России украинских ДРГ

    Спрогнозировано начало работы карт «Мир» еще в одной азиатской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости