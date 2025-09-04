Российский город накрыло облачное цунами

Над Хабаровском появилось редкое облачное цунами

В небе над Хабаровском появилось облачное цунами. О редком погодном явлении сообщают «Вести».

Город накрыли валиковые облака, также известные как грозовой воротник. Облака будто окружили Хабаровск гигантской стеной, которая готовится обрушиться на землю. Как поясняют специалисты, грозовой воротник образуется при столкновении теплых и холодных воздушных масс. В этом случае холодный воздух не перемещается вверх, а трубкой «закатывается» под теплый воздух.

Ранее пугающее атмосферное явление заметили жители Казани. Небо заволокло плотными облаками, сформировавшими длинную и четкую полосу. Такие облака называют шкваловым воротом. Такое явление может сигнализировать о мощной грозе, сильном ветре или шторме.

В середине июля над Москвой увидели другой необычный вид облаков — мамматусы. Эти облака возникают нечасто и отличаются мешковатой формой, напоминающей вымя. Такие облака возникают в небе вследствие резких перепадов температуры.