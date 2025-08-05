Редкое и пугающее природное явление заметили в российском городе

В небе над Казанью заметили шкваловый ворот

В небе над Казанью заметили редкое и, на первый взгляд, пугающее природное явление — шкваловый ворот. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Необычное скопление облаков зафиксировали во вторник, 5 августа. Шкваловый ворот выглядит как длинная и достаточно четкая полоса из плотных облаков, которая как бы повисла над городом.

Само по себе это редкое атмосферное явление не опасно для людей. Однако часто шкваловый ворот является предупреждением об экстремальных погодных условиях — мощной грозе, шквалистом ветре или сильном шторме.

Ранее жители Хабаровского края заметили в небе разломленную пополам радугу. Россияне запечатлели на камеру две части радуги, которые были отделены друг от друга. Причинами для возникновения уникального природного явления могли стать сильные ливни и яркое солнце.

