14:12, 4 сентября 2025

Lockheed Martin получила рекордный заказ на ракеты для Patriot

Иван Потапов
Фото: Toru Hanai / Reuters

Американская корпорация Lockheed Martin получила рекордный заказ на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает издание Defense News.

Контракт между Lockheed Martin и армией США на сумму 9,8 миллиарда долларов предполагает производство 1970 противоракет Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) и сопутствующего оборудования для Соединенных Штатов и их союзников.

Соглашение охватывает период с 2024 по 2026 финансовый год. В 2025 году планируется поставка более 600 противоракет.

В публикации подчеркивается, что в настоящее время 17 стран имеют на вооружении PAC-3.

В апреле 2024-го издание со ссылкой на вице-президента Lockheed Martin по программе PAC-3 Бренду Дэвидсон сообщило, что к 2027 году внутри Соединенных Штатов планируется ежегодно производить по 650 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

