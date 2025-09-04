Московского врача наказали за аватарку в Telegram

В Москве врача-анестезиолога из Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова со стажем более 25 лет наказали за аватарку в Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ходе проверки соцсетей сотрудники МВД обнаружили у специалиста антивоенное изображение на фоне флагов России и Украины.

Медик явился на судебное заседание, однако своей вины не признал. Судья Измайловского районного суда счел смягчающим обстоятельством наличие несовершеннолетних детей на иждивении у врача и назначил ему административный штраф в качестве наказания.

До этого стало известно, что в Ростовской области двоих нарушителей оштрафовали за съемку атак Вооруженных сил Украины.

Еще раньше суд оштрафовал жителя Кургана за публикацию в сети с изображением сатаны.