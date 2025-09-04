Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 4 сентября 2025Россия

Московского врача наказали за аватарку в Telegram

В Москве врача-анестезиолога оштрафовали за аватарку в Telegram
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве врача-анестезиолога из Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова со стажем более 25 лет наказали за аватарку в Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ходе проверки соцсетей сотрудники МВД обнаружили у специалиста антивоенное изображение на фоне флагов России и Украины.

Медик явился на судебное заседание, однако своей вины не признал. Судья Измайловского районного суда счел смягчающим обстоятельством наличие несовершеннолетних детей на иждивении у врача и назначил ему административный штраф в качестве наказания.

До этого стало известно, что в Ростовской области двоих нарушителей оштрафовали за съемку атак Вооруженных сил Украины.

Еще раньше суд оштрафовал жителя Кургана за публикацию в сети с изображением сатаны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Умер сын легендарного Эрнеста Хемингуэя Патрик

    Постсоветская страна резко нарастила поставки нефти в Германию

    Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний

    Звезда фильмов Marvel признался в проблемах со здоровьем

    Московского врача наказали за аватарку в Telegram

    Россиянам раскрыли способы избежать отравлений в путешествиях по Азии

    Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку

    На Западе подтвердили планы Индии закупить у России еще больше С-400

    Китаю спрогнозировали потерю статуса крупнейшей экономики мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости