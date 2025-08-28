Россия
15:28, 28 августа 2025Россия

Двое россиян сняли на видео атаки ВСУ и были наказаны

В Ростовской области двоих нарушителей оштрафовали за съемку атак ВСУ
Анастасия Шейкина
Фото: РИА Новости

В Ростовской области двоих нарушителей, которые снимали на видео атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их последствия, оштрафовали. О наказании сообщил губернатор росийского региона Юрий Слюсарь, его цитирует РИА Новости.

«Нарушители есть, двоих отфиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами», — сообщил губернатор.

Он добавил, что люди, которые публикуют места атак, эмоционально незрелые. Они на этом «хайпуют» и при этом делятся с противником ценной разведывательной информацией, добавил Слюсарь.

11 августа в Ростовской области запретили съемку атак беспилоников. Согласно постановлению, в регионе нельзя снимать и выкладывать в сеть атаки ВСУ и их последствия, а также места дислокации военнослужащих.

