В российском регионе запретили съемку атак беспилотников

В Ростовской области запретили съемку атак беспилотников ВСУ

Запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Помимо того, запрет касается съемки мест дислокации и жизнедеятельности военнослужащих. Штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических — до 400 тысяч рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел аналогичный запрет в республике. Он пояснил, что меры ввели для обеспечения общественной безопасности и охраны военных и иных важных объектов.