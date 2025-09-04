Музей фарфора обокрали на 895 миллионов рублей

Paris Match: Во Франции Национальный музей фарфора обокрали на €9,5 млн

Неизвестные похитили из Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше, Франция, экспонаты на 9,5 миллиона евро (895 миллионов рублей). Об этом пишет журнал Paris Match.

О краже стало известно в 3:30 утра по местному времени. Сотрудники заметили подозрительные следы на окнах, проверили коллекцию и обнаружили, что музей обокрали.

Пропавшие экспонаты принадлежат частному лицу. Они были представлены на выставке китайского фарфора временно. Предполагается, что сумма ущерба увеличится. Ведется расследование.

Национальный музей Адриана Дюбуше в Лиможе считается одним из ведущих мировых музеев керамики. В нем хранится обширная коллекция, насчитывающая около 18 тысячи экспонатов. Особое место в ней занимает знаменитый лиможский фарфор.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали исторический музей в нидерландском городе Ассен. Пропали три золотых браслета и древний шлем Коцофенешти, датируемый пятым веком до нашей эры.