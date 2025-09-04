Опубликованы кадры обнаруженных в российском регионе диверсантов ВСУ со взрывчаткой

Военкор Сладков опубликовал кадры обнаруженных в Брянской области диверсантов

В сети появились кадры с несшими на себе взрывчатку украинскими диверсантами, которых обнаружили в Брянской области. Их публикует военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

На кадрах, снятых сотрудником Росгвардии в лесистой местности, виден один из диверсантов с поднятыми вверх руками, на которого направлено дуло автомата. Голос за кадром говорит, что один из диверсантов ранен, другой — ликвидирован.

На ролике видны уложенные лицом в пол диверсанты, которых допрашивает российский силовик. Один из них рассказал, что украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) было приказано подорвать колею железной дороги.

4 сентября стало известно, что диверсанты ВСУ со взрывчаткой проникли на территорию Брянской области ради того, чтобы устроить теракт на железной дороге.