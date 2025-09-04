Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 4 сентября 2025Россия

Стало известно о проникнувшей в российский регион украинской ДРГ со взрывчаткой

Военкор Сладков: Диверсанты ВСУ со взрывчаткой проникли в Брянскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) со взрывчаткой проникли на территорию Брянской области ради одной цели. Ее назвал военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

По его словам, украинские диверсанты планировали подорвать колею на железнодорожных путях в приграничном регионе — для этого они взяли с собой взрывные устройства. Диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) обнаружили бойцы Росгвардии, они также провели их допрос.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

19 августа сообщалось, что в Брянской области обнаружили и ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, проникнувшую на десятки километров вглубь региона. Российские военные выявили диверсантов в 40 километрах от государственной границы в Комаричском районе и открыли по ним огонь. Троих бойцов ВСУ ликвидировали, еще столько же сдались в плен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

    Россиянин описал Гондурас словами «никто русофобских лозунгов не орет»

    Банк России попросили скупать валюту для падения курса рубля

    Роскачество выявило несоответствие ряда брендов спагетти ГОСТу

    Реакция Путина на ультиматум Евросоюза поразила Китай

    В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

    Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

    В российском регионе разбился легкомоторный самолет

    Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

    Женщинам назвали пять распространенных ошибок во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости