Стало известно о проникнувшей в российский регион украинской ДРГ со взрывчаткой

Военкор Сладков: Диверсанты ВСУ со взрывчаткой проникли в Брянскую область

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) со взрывчаткой проникли на территорию Брянской области ради одной цели. Ее назвал военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

По его словам, украинские диверсанты планировали подорвать колею на железнодорожных путях в приграничном регионе — для этого они взяли с собой взрывные устройства. Диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) обнаружили бойцы Росгвардии, они также провели их допрос.

19 августа сообщалось, что в Брянской области обнаружили и ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, проникнувшую на десятки километров вглубь региона. Российские военные выявили диверсантов в 40 километрах от государственной границы в Комаричском районе и открыли по ним огонь. Троих бойцов ВСУ ликвидировали, еще столько же сдались в плен.