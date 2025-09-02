Украинская ДРГ пыталась прорваться к российской границе

РИА Новости: В Сумской области украинская ДРГ пыталась подойти к границе России

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась подойти к государственной границе России. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север», отражавший атаку, его цитирует РИА Новости.

Диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), как уточняется, заметили при выходе из опорного пункта в направлении Курской области. Российские разведчики зафиксировали угрозу и приняли решение совершить встречный маневр, чтобы сорвать планы противника.

«Мы установили [миномет], сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять [минут] два раза нанесли огневое поражение», — сообщил военный. Огонь по диверсантам велся с запасной хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных действий со стороны армии Украины.

Ранее в сети появились кадры с пехотой ВСУ, которая выдвинулась к границе России и пыталась ее прорвать. Видеозапись, как уточнялось, сделана в районе населенного пункта Уды, который находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.