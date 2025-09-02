Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 2 сентября 2025Россия

Украинская ДРГ пыталась прорваться к российской границе

РИА Новости: В Сумской области украинская ДРГ пыталась подойти к границе России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась подойти к государственной границе России. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север», отражавший атаку, его цитирует РИА Новости.

Диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), как уточняется, заметили при выходе из опорного пункта в направлении Курской области. Российские разведчики зафиксировали угрозу и приняли решение совершить встречный маневр, чтобы сорвать планы противника.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

«Мы установили [миномет], сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять [минут] два раза нанесли огневое поражение», — сообщил военный. Огонь по диверсантам велся с запасной хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных действий со стороны армии Украины.

Ранее в сети появились кадры с пехотой ВСУ, которая выдвинулась к границе России и пыталась ее прорвать. Видеозапись, как уточнялось, сделана в районе населенного пункта Уды, который находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости