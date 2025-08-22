Пытавшуюся прорвать границу России пехоту ВСУ сняли на видео

Опубликованы кадры выдвинувшейся к границе России пехоты ВСУ

В сети появились кадры с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвинулась к границе России и пыталась ее прорвать. Видео публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах, снятых к беспилотника, видно, как наносятся удары по украинским военным, которые движутся в сторону государственной границы. Видеозапись, как уточняется, сделана в районе населенного пункта Уды, который находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.

«Противник решил, что густой покров листвы сможет уберечь его от зорких глаз разведки группировки "Север", уничтожен расчетами 347 мсп в районе села Уды», — говорится в сообщении.

19 августа стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию России в Брянской области. Ее обнаружили в 40 километрах от границы в Комаричском районе, по ней нанесли удары. Трое диверсантов были ликвидированы. Еще трое, включая командира отряда в звании капитана сил специальных операций, сдались, не оказывая сопротивления.