Печатающих большим пальцем на смартфоне россиян предупредили об опасных последствиях

Ортопед Чуловская: Печатать на смартфоне нужно указательным пальцем

Привычка набирать текст на смартфоне большим пальцем той же руки, в которой человек держит гаджет, может привести к тяжелому заболеванию, предупредила кистевой хирург, травматолог-ортопед Ирина Чуловская. Об опасных последствиях она рассказала печатающим большим пальцем россиянам в беседе с KP.RU.

«Набор цифр и текстов большим пальцем делает нагрузку на сустав катастрофической. Это ведет к развитию ризартроза (артроз, в результате которого поражается основание большого пальца и запястье)», — объяснила врач. Она добавила, что раньше этим заболеванием болели в основном люди старше 60 лет, однако сейчас оно встречается даже у 18-летних.

Чуловская отметила, что, если вовремя начать лечение, развитие ризартроза и разрушение сустава можно предотвратить. Чтобы избежать этого заболевания, ортопед порекомендовала одной рукой держать телефон, а другой набирать текст.

