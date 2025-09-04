Забота о себе
Печатающих большим пальцем на смартфоне россиян предупредили об опасных последствиях

Ортопед Чуловская: Печатать на смартфоне нужно указательным пальцем
Фото: Unsplash

Привычка набирать текст на смартфоне большим пальцем той же руки, в которой человек держит гаджет, может привести к тяжелому заболеванию, предупредила кистевой хирург, травматолог-ортопед Ирина Чуловская. Об опасных последствиях она рассказала печатающим большим пальцем россиянам в беседе с KP.RU.

«Набор цифр и текстов большим пальцем делает нагрузку на сустав катастрофической. Это ведет к развитию ризартроза (артроз, в результате которого поражается основание большого пальца и запястье)», — объяснила врач. Она добавила, что раньше этим заболеванием болели в основном люди старше 60 лет, однако сейчас оно встречается даже у 18-летних.

Чуловская отметила, что, если вовремя начать лечение, развитие ризартроза и разрушение сустава можно предотвратить. Чтобы избежать этого заболевания, ортопед порекомендовала одной рукой держать телефон, а другой набирать текст.

Ранее врач травматолог-ортопед Александр Аржаков раскрыл причину боли в мышцах после тренировок. По его словам, это происходит из-за микротравмы мышечных волокон.

