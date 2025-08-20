Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Легион
Сегодня
16:00 (Мск)
Алания
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Химик Дз
Сегодня
17:00 (Мск)
Амкар-Пермь
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Волгарь
Сегодня
19:15 (Мск)
Чертаново
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Будё-Глимт
Сегодня
22:00 (Мск)
Штурм
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
00:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Монтеррей
14:45, 20 августа 2025Спорт

Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: egyjanek / Shutterstock / Fotodom  

Травматолог-ортопед Александр Аржаков раскрыл причину боли в мышцах после тренировок. Об этом сообщают «Известия».

Врач назвал боль в мышцах нормальной реакцией организма на новые или интенсивные нагрузки. «Она обычно возникает через 12–24 часа после тренировки, достигает пика на 2–3 сутки после занятий и проходит в течение 5–7 дней», — заявил медик.

Он добавил, что долгое время боль в мышцах объяснялась повышением уровня молочной кислоты. «В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление, при этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей за счет активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки», — отметил Аржаков.

Также он дал основную рекомендацию при возникновении мышечной боли. «Нужно дать возможность организму отдохнуть. Следует избегать интенсивных нагрузок на ту же группу мышц в ближайшие 2–3 дня, а при выраженной боли — в течение семи дней», — добавил собеседник газеты.

Ранее реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал о влиянии стресса на физическую форму. Врач заявил, что стресс может значительно замедлить рост мышц.

