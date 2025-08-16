Врач рассказал о влиянии стресса на физическую форму

Реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал о влиянии стресса на физическую форму. Его слова приводит «Чемпионат».

Врач заявил, что стресс может значительно замедлить рост мышц. Во время нервного напряжения организм вырабатывает кортизол, который не только останавливает синтез белка, необходимого для восстановления мышц, но и ускоряет их разрушение.

Корюкалов подчеркнул, что длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и способность организма адаптироваться к тренировкам. Для восстановления мышечного роста важно создать условия для полноценного отдыха: наладить режим сна, сбалансировать физические нагрузки и следить за рационом.

