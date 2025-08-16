Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Балтика
1:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Спартак М
2:2
2-й тайм
live
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Янник Синнер
Сегодня
22:00 (Мск)
Теренс Атман
Цинциннати (м)
Вулверхэмптон
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Бавария
Суперкубок Германии 2025|Финал
18:50, 16 августа 2025Спорт

Врач рассказал о влиянии стресса на физическую форму

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал о влиянии стресса на физическую форму. Его слова приводит «Чемпионат».

Врач заявил, что стресс может значительно замедлить рост мышц. Во время нервного напряжения организм вырабатывает кортизол, который не только останавливает синтез белка, необходимого для восстановления мышц, но и ускоряет их разрушение.

Корюкалов подчеркнул, что длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и способность организма адаптироваться к тренировкам. Для восстановления мышечного роста важно создать условия для полноценного отдыха: наладить режим сна, сбалансировать физические нагрузки и следить за рационом.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто мирное предложение Трампа по Украине

    Врач рассказал о влиянии стресса на физическую форму

    Дженнифер Лопес в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала

    В Госдуме ответили на сообщения о мирном предложении Трампа по Украине

    Путин описал личную встречу с Трампом

    Путин заявил о желании России прекратить боевые действия на Украине

    Путин провел совещание по переговорам с Трампом

    Рязанский губернатор принял решение о выплатах семьям жертв взрыва на заводе «Эластик»

    Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о фортификациях в Курской области

    Мерц высказался о позиции Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости