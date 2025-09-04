Планировавшего отравление сотрудников российского ОПК мужчину отправили в психбольницу

В Ярославле суд отправил в психбольницу готовившего отравление работников ОПК

В Ярославле суд отправил в психбольницу готовившего отравление работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в июле суд продлил до 7 сентября арест агенту Украины, который готовил отравление сотрудников ОПК в Ярославской области.

По версии следствия, в декабре 2024 года житель Гаврилов-Яма вступил в переписку с анонимным пользователем, с которым они стали критиковать СВО и действующую власть. Вскоре собеседник предложил мужчине фотографировать объекты критической инфраструктуры, а также совершить теракт с отравлением.

Для мужчины подготовили схрон с опасными химическими веществами, к которому он поехал 8 января и был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

Позже суд изменил решение и направил обвиняемого из СИЗО в психиатрическую клинику для оказания помощи в стационарных условиях.

Ранее сообщалось, что раскрыт обещанный гонорар за отравление сотрудников российского ОПК.