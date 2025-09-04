Забота о себе
10:40, 4 сентября 2025Забота о себе

Популярное обезболивающее назвали одним из главных врагов сердца

Врач Рохас: При приеме ибупрофена нужно контролировать артериальное давление
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что ибупрофен является одним из главных врагов сердца. Его слова приводит издание Vanitatis.

«Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих в мире, но для сердца это одно из самых вредных средств, особенно если его принимать на протяжении долгого времени, в больших дозах и при повышенной чувствительности организма к нему», — отметил Рохас.

Врач уточнил, что иногда альтернатив ибупрофену нет. В таком случае нужно принять меры по защите сердца: важно контролировать артериальное давление при приеме препарата, поскольку он может повышать показатели.

Кроме того, после приема ибупрофена Рохас посоветовал поддерживать водный баланс. Это поможет защитить почки и предотвратить скачки артериального давления. Важно также избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перенапрягать сердце.

Медик призвал принимать таблетки после еды, чтобы снизить их вредное воздействие на желудок, и отказаться от алкоголя. «Чем короче время приема и ниже доза, тем лучше для сердца», — заключил он.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что с помощью питания можно предотвратить инфаркт. Так, она посоветовала с этой целью включить в рацион овсянку.

