Популярное обезболивающее назвали одним из главных врагов сердца

Врач Рохас: При приеме ибупрофена нужно контролировать артериальное давление

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что ибупрофен является одним из главных врагов сердца. Его слова приводит издание Vanitatis.

«Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих в мире, но для сердца это одно из самых вредных средств, особенно если его принимать на протяжении долгого времени, в больших дозах и при повышенной чувствительности организма к нему», — отметил Рохас.

Врач уточнил, что иногда альтернатив ибупрофену нет. В таком случае нужно принять меры по защите сердца: важно контролировать артериальное давление при приеме препарата, поскольку он может повышать показатели.

Кроме того, после приема ибупрофена Рохас посоветовал поддерживать водный баланс. Это поможет защитить почки и предотвратить скачки артериального давления. Важно также избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перенапрягать сердце.

Медик призвал принимать таблетки после еды, чтобы снизить их вредное воздействие на желудок, и отказаться от алкоголя. «Чем короче время приема и ниже доза, тем лучше для сердца», — заключил он.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что с помощью питания можно предотвратить инфаркт. Так, она посоветовала с этой целью включить в рацион овсянку.