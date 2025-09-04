Поставки продуктов в Россию из одной страны взлетели

Спецпредставитель президента РФ Титов: Импорт тайских продуктов вырос на 50 %

С начала 2025 года суммарные объемы поставок продуктов из Таиланда в Россию увеличились на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его слова приводит РИА Новости.

Он не стал уточнять, о каких видах продуктах конкретно идет речь, но отметил, что достигнутая в этом году динамика вселяет оптимизм. «Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50 процентов, что тоже очень радует», — резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Однако в целом товарооборот двух стран за отчетный период увеличился только на 10 процентов год к году. В этом плане России и Таиланду еще есть, к чему стремиться, отметил Титов. Например, стоит задуматься о наращивании двусторонних связей в технологических отраслях. В ходе обсуждений с главной МИД азиатской страны, в частности, обсуждался вопрос кооперации в сфере цифровых технологий, заключил Титов.

Весной этого года стало известно о запуске поставок российского вина в Таиланд. Отечественные виноделы, как отмечалось, рассматривают рынок этой азиатской страны в качестве одного из перспективных направлений экспорта. Среди других вариантов Минсельхоз выделил Вьетнам и Израиль. Пока что этих стран нет в списке крупнейших покупателей российского вина. Четверку лидеров в прошлого года составили Казахстан, Белоруссия, Турция и Китай.