Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:34, 4 сентября 2025Экономика

Поставки продуктов в Россию из одной страны взлетели

Спецпредставитель президента РФ Титов: Импорт тайских продуктов вырос на 50 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С начала 2025 года суммарные объемы поставок продуктов из Таиланда в Россию увеличились на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его слова приводит РИА Новости.

Он не стал уточнять, о каких видах продуктах конкретно идет речь, но отметил, что достигнутая в этом году динамика вселяет оптимизм. «Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50 процентов, что тоже очень радует», — резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Однако в целом товарооборот двух стран за отчетный период увеличился только на 10 процентов год к году. В этом плане России и Таиланду еще есть, к чему стремиться, отметил Титов. Например, стоит задуматься о наращивании двусторонних связей в технологических отраслях. В ходе обсуждений с главной МИД азиатской страны, в частности, обсуждался вопрос кооперации в сфере цифровых технологий, заключил Титов.

Весной этого года стало известно о запуске поставок российского вина в Таиланд. Отечественные виноделы, как отмечалось, рассматривают рынок этой азиатской страны в качестве одного из перспективных направлений экспорта. Среди других вариантов Минсельхоз выделил Вьетнам и Израиль. Пока что этих стран нет в списке крупнейших покупателей российского вина. Четверку лидеров в прошлого года составили Казахстан, Белоруссия, Турция и Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия направила Украине средства от замороженных активов России

    Тарасова оценила шансы российского фигуриста Гуменника отобраться на Олимпиаду

    Фицо назвал большой ошибкой игнорирование Европой торжеств в Китае

    Поставки продуктов в Россию из одной страны взлетели

    Названы самые небезопасные пароли

    Прием сиропа от кашля и антибиотиков обернулся для мужчины кровавой катастрофой в туалете

    Россиянка описала Санкт-Петербург словами «действует угнетающе»

    У самого дорогого смартфона Samsung нашли фатальный недостаток

    Посольство уточнит информацию по наличию пострадавших в Лиссабоне россиян

    Пытавшийся отравить работников ОПК России отправлен в психбольницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости