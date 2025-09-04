Путин оставил подпись на стене под своей цитатой

Путин оставил подпись на стене Национального центра «Россия» в Приморском крае

Президент России Владимир Путин оставил подпись на стене Национального центра «Россия» в Приморском крае под своей цитатой. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

«Дальний Восток России обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди», — говорится в надписи на стене.

Президент посетил филиал Национального центра «Россия» в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. Он отправился к центру на катере «Ураган». Путин прибыл во Владивосток в ночь на 4 сентября и пробудет там два дня. В пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоится пленарное заседание.