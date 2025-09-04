Силовые структуры
Раскрыт созданный по указке с Украины наркобизнес в российском регионе

ФСБ ликвидировала нарколабораторию, созданную по указанию с Украины
Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали жителя за производство наркотиков в особо крупном размере по указанию кураторов с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Нарколабораторию нашли в частном доме поселка Станционно-Ояшинский, в ней изготавливали синтетический наркотик Альфа-PVP. Силовики изъяли 40 килограммов запрещенного вещества, а также более 1,5 тонны химических реактивов и оборудование для производства.

По данным ФСБ, задержанный ранее был судим за сбыт наркотиков. Он открыл нарколабораторию за счет и по указанию украинских кураторов. Мужчина должен был продавать запрещенные вещества оптовыми партиями на территории региона. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств, совершенном в особо крупном размере. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске полиция задержала школьницу с 53 пакетиками наркотиков.

