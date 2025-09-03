Силовые структуры
12:39, 3 сентября 2025Силовые структуры

Российская школьница занялась реализацией оптовых партий наркотиков

В Нефтекамске полиция задержала школьницу с 53 пакетиками наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Золото / РИА Новости

В Нефтекамске полиция задержала 16-летнюю школьницу с десятками пакетиков с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным источника, правоохранители заметили в садовом товариществе города Агидели несовершеннолетнюю, которая подозрительно себя вела. Девочка не смогла объяснить, что делала на этой территории. При досмотре в ее сумке нашли 53 свертка с синтетическими наркотиками, а в телефоне — координаты закладок.

По предварительным данным, девочка хотела найти подработку в мессенджере и вышла на пользователя, который стал отправлять ей координаты оптовых закладок для дальнейшей реализации.

Ранее сообщалось, что в Кемерове домработница воровала драгоценности у пенсионерки ради наркотиков.

