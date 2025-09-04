Раскрыты любимые направления российских зумеров для путешествий летом

Зумеры выбирали для путешествий Турцию, Абхазию и Китай

Летом 2025 года российские зумеры выбирали для путешествий Турцию, Абхазию и Китай. Любимые направления молодежи раскрыли специалисты приложения Blink для шеринга локации, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Турцию предпочли 16 процентов путешественников поколения Z, Абхазию — 13 процентов, а Китай — 7 процентов. В пятерке лидеров также оказались Польша и Литва — 7 и 4 процента соответственно.

«Помимо известных курортных городов Турции вроде Белека и Анталии, молодые люди часто посещали Аксу и Кумкой. В Абхазии выбирали Гантиади, Гагру и Пицунду. Больше всего открытий в Китае было в городе Пекин и Сиань. А в Польше — Тересполь», — указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что в 2025 году спрос российских путешественников поколения Z на Южную Корею вырос в полтора раза по сравнению с 2024-м. По мнению специалистов, спрос растет под влиянием трендов поп-культуры и соцсетей.