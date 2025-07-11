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16:28, 11 июля 2025Путешествия

Российские зумеры массово устремились в одну страну Азии

Спрос российских зумеров на Южную Корею вырос в полтора раза
Алина Черненко

Фото: South Korea / Reuters

В 2025 году спрос российских путешественников поколения Z на Южную Корею вырос в полтора раза по сравнению с 2024-м. О том, что зумеры стали на 54 процента чаще обращаться за страховыми полисами в эту страну Азии, сообщили аналитики компании «Совкомбанк Страхование», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты пояснили, что представители молодого поколения массово устремились в Южную Корею благодаря ее доступности и различным вариантам туризма. Кроме того, по их мнению, спрос растет под влиянием трендов поп-культуры и соцсетей.

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В источнике также говорится, что зумеры чаще других возрастных групп стали оформлять полисы страхования в страны Шенгена. В топе популярных у молодежи направлений также оказались Китай, Таиланд и Россия.

Ранее представители поколения Z нашли рискованный способ путешествовать без денег и вызвали споры в сети. Молодые люди, у которых не хватает денег на поездки по миру, берут авиабилеты через приложения с услугой «покупай сейчас, плати потом».

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