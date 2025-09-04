Речь британского премьера захотели сопроводить звуками секса

Служба безопасности помешала включить звуки секса во время выступления Стармера

Служба безопасности парламента Великобритании помешала включить звуки секса во время выступления британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, управление парламента начало расследование после того, как в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, на котором должны были включиться звуки секса во время выступления политика.

Отмечается, что инцидент произошел перед традиционным выступлением премьера, устройство находилось рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства.

