Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 4 сентября 2025Мир

Речь британского премьера захотели сопроводить звуками секса

Служба безопасности помешала включить звуки секса во время выступления Стармера
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: House of Commons / Reuters

Служба безопасности парламента Великобритании помешала включить звуки секса во время выступления британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, управление парламента начало расследование после того, как в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, на котором должны были включиться звуки секса во время выступления политика.

Отмечается, что инцидент произошел перед традиционным выступлением премьера, устройство находилось рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства.

Ранее канцелярия Стармера сообщила, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Глава правительства Британии поблагодарил военные ведомства «коалиции желающих» за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания воинского контингента на Украине в случае прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    У россиянки забрали дочь-школьницу из-за запрета иметь друзей

    Российские школьники подрались из-за места за партой

    Бизнесмена разрубило винтом собственной роскошной яхты на глазах у сына

    Гинеколог назвала неочевидную причину распространения венерических заболеваний

    Макгрегор призвал поддержать его кандидатуру на президентских выборах

    Россиян научили не попадать под блокировку карты

    Речь британского премьера захотели сопроводить звуками секса

    Назван доступный усилитель противораковых препаратов

    Азербайджан заподозрили в передаче Украине МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости