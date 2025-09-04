Забота о себе
Россиянам назвали семь причин возникновения большинства болезней

Кардиолог Чайковская: Большинство болезней возникает из-за хронического стресса
Кардиолог Мария Чайковская заявила, что большинство болезней являются не врожденными, а приобретенными. В своем Telegram-канале она перечислила россиянам семь причин их возникновения.

По словам Чайковской, одна из них — это хронический стресс. Из-за него организм начинает работать на пределе возможностей, объяснила доктор. Второй причиной она назвала неправильное питание. Кроме того, множество болезней провоцирует недостаток физической активности.

Врач добавила, что еще одной причиной различных заболеваний может стать отсутствие когнитивных и творческих нагрузок. Чайковская уточнила, что оно приводит к деградации умственных способностей. Помимо этого, становиться триггером развития некоторых болезней может игнорирование циркадных ритмов, употребление алкоголя и курение.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, как предотвратить инфаркт и инсульт с помощью питания. Для этого она предложила добавить в рацион жирную рыбу.

