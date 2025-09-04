Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 4 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин пробил голову на остановке

Во Владикавказе мужчина умер после конфликта с водителем маршрутки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В больнице Владикавказа врачи не смогли спасти местного жителя, поступившего с травмой головы после конфликта с водителем маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ссора между мужчинами произошла 2 сентября. Водитель маршрутки ударил владикавказца, тот упал и ударился головой об асфальт. Он был экстренно госпитализирован, врачи два дня боролись за него, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее тяжкие последствия»).

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбудили уголовное дело по факту избиения трехмесячного ребенка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    У россиянки забрали дочь-школьницу из-за запрета иметь друзей

    Российские школьники подрались из-за места за партой

    Бизнесмена разрубило винтом собственной роскошной яхты на глазах у сына

    Гинеколог назвала неочевидную причину распространения венерических заболеваний

    Макгрегор призвал поддержать его кандидатуру на президентских выборах

    Россиян научили не попадать под блокировку карты

    Речь британского премьера захотели сопроводить звуками секса

    Назван доступный усилитель противораковых препаратов

    Азербайджан заподозрили в передаче Украине МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости