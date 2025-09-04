Россиянин пробил голову на остановке

Во Владикавказе мужчина умер после конфликта с водителем маршрутки

В больнице Владикавказа врачи не смогли спасти местного жителя, поступившего с травмой головы после конфликта с водителем маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ссора между мужчинами произошла 2 сентября. Водитель маршрутки ударил владикавказца, тот упал и ударился головой об асфальт. Он был экстренно госпитализирован, врачи два дня боролись за него, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее тяжкие последствия»).

