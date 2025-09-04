Бывший СССР
Российский боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ в ДНР

РИА Новости: Иностранные наемники ВСУ в ДНР уничтожаются при бегстве с позиций
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) пытаются покинуть свои позиции и уничтожаются при бегстве. Об этом рассказал российский боец с позывным Ахи в беседе с РИА Новости.

«Наемники, они не будут стоять до конца. Все "двухсотые" (ликвидированные), которых мы находили, были отвернуты от нас. То есть они погибли, убегая с линии фронта. Если, например, находя бойцов ВСУ, они сидели на позициях, и видно, что "двухсотый" на пулеметной точке был или чем-то занимался, то большинство именно наемников в обратную сторону от нас, то есть они погибли, убегая», — рассказал Ахи.

По его словам, российские бойцы регулярно находят следы пребывания иностранных наемников на позициях: оружие, продукты питания, бронежилеты.

Ранее в российских силовых структурах заявили о переброске наемников ВСУ на один участок фронта. Речь шла о харьковском направлении.

