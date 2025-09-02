РИА Новости: ВСУ перебрасывают наемников на харьковское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают наемников на харьковское направление для того, чтобы избежать окружения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«На направление переброшены наемники "Иностранного легиона". Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР (радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная разведка. — прим. «Ленты.ру»), чьи орудия и боевая техника были уничтожены», — сообщает собеседник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы России открыли новый участок фронта в Харьковской области. Речь идет о новой буферной зоне между Харьковской и Белгородской областями.

До этого сообщалось, что власти Украины не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами РЭБ и дальнобойной артиллерией. Из-за этого зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту.