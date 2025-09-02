Бывший СССР
Стало известно о больших потерях ВСУ из-за нехватки техники

РИА Новости: Украина не обеспечивает ВСУ силами РЭБ и дальнобойной артиллерией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти Украины не в состоянии обеспечить подразделения Вооруженных сил страны (ВСУ) средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам информатора, пехота ВСУ несет значительные потери из-за нехватки техники. Он сообщил, что зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту, но украинские солдаты не имеют нужного числа систем для эффективного противодействия.

«Украинские солдаты признают, что в условиях ограниченных ресурсов тяжело отражать постоянные атаки и поэтому они несут большие потери», — сказал источник.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. Киев отказался признавать такие потери.

