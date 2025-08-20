В Киеве прокомментировали сообщения о превысивших полтора миллиона человек потерях ВСУ

СНБО Украины отказался признавать потери ВСУ в 1,7 миллиона человек

Киев не признает сообщения о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), составивших 1,7 миллиона человек. Соответствующее заявление опубликовал центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в Telegram.

«Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России — фейк», — утверждается в сообщении.

В качестве подтверждения своих слов представители центра сослались на слова президента республики Владимира Зеленского о том, что численность украинской армии никогда не превышала 880 тысяч человек. При этом в СНБО каких-либо иных данных о потерях ВСУ не привели.

Ранее российские хакеры взломали программу «Дельта», использовавшуюся командованием армии Украины для управления войсками, мониторинга позиций российских военных и контроля перемещения подразделений. Из полученных данных они также выяснили, что за время боев Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.