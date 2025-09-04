Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 4 сентября 2025Мир

Россию и Китай уличили в желании бросить вызов Западу

Каллас: Путин, Си, Пезешкиан и Ким Чен Ын бросают вызов Западу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Поведение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, руководителя КНДР Ким Чен Ына и президент Ирана Масуда Пезешкиана во время военного парада в Пекине говорит о том, что они бросают вызов Западу. В этом политиков уличила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводит Reuters.

«Если посмотреть на то, как председатель Си Цзиньпин стоит рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи в Пекине, это не просто антизападная риторика, это прямой вызов международной системе, построенной на правилах», — заявила Каллас.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о второй и третьей фазе по давлению на Россию

    В Минэкономразвития назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Опасность атаки БПЛА ввели в российском регионе

    В Москве протестировали первый пассажирский беспилотный катер

    Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» только один раз

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Россию и Китай уличили в желании бросить вызов Западу

    Россиянам дали советы по закрытию дачного сезона

    Подоляк прокомментровал возможность заморозки линии фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости