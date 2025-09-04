Россию и Китай уличили в желании бросить вызов Западу

Каллас: Путин, Си, Пезешкиан и Ким Чен Ын бросают вызов Западу

Поведение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, руководителя КНДР Ким Чен Ына и президент Ирана Масуда Пезешкиана во время военного парада в Пекине говорит о том, что они бросают вызов Западу. В этом политиков уличила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводит Reuters.

«Если посмотреть на то, как председатель Си Цзиньпин стоит рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи в Пекине, это не просто антизападная риторика, это прямой вызов международной системе, построенной на правилах», — заявила Каллас.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.