Россия
19:42, 4 сентября 2025Россия

Спецназовец обратился к россиянам после сообщений о диверсантах в 250 километрах от Москвы

Ветеран «Альфы» Гончаров призвал россиян следить за незнакомцами из-за ДРГ ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ветеран подразделения спецназа «Альфа» Сергей Гончаров обратился к россиянам и призвал их следить за подозрительными незнакомцами. Слова спецназовца приводит портал «АиФ».

Такое заявление Гончаров сделал после неподтвержденных официально сообщений о возможном появлении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области, находящейся в 250 километрах от Москвы.

По словам бывшего спецназовца, обращать внимание следует на все необычные вещи и посторонних людей, которые ранее не появлялись в поле зрения россиян. Он напомнил про подрыв генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в котором был использован электросамокат. «Потом оказалось, что до этого случая возле дома их (электросамокатов) не замечали, не ставили», — отметил Гончаров. Спецназовец добавил, что множество спящих агентов украинских спецслужб и диверсантов может быть среди беженцев.

Ранее военблогеры отметили странности в сообщениях о диверсантах в 250 километрах от Москвы.

