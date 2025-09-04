Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

Под Калугой ведут поиски двух украинских диверсионных групп

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникли на территорию двух регионов Центральной России. Вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) заметили в Брянской и Калужской областях, примерно в 250 километрах от границ Москвы.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в первый из двух регионов украинские военные проникли со взрывчаткой. Он предположил, что целью противника мог быть подрыв колеи на железнодорожных путях в приграничном регионе.

К настоящему моменту ДРГ выслежена и задержана. Бойцы Росгвардии провели допрос для выяснения всех деталей вражеского плана. Две группы диверсантов на территории Калужской области по-прежнему разыскивают.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Целью ДРГ в Калужской области может быть диверсия на железной дороге

Целью двух групп украинских диверсантов, проникших в Калужскую область, может быть диверсия на железнодорожном узле. Такое предположение сделали авторы Mash в Telegram.

В издании заметили, что вражеские ДРГ могли спланировать взрыв во время движения состава с использованием горюче-смазочных материалов.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Известно, что диверсанты пересекли российскую границу в конце августа, используя такой же путь, что и украинские военные, проникнувшие в Брянскую область. Предполагается, что каждая группа состоит из пяти человек, включая офицера и сержантов третьего полка Сил специальных операций Украины. Они могут быть укомплектованы 10 килограммами взрывчатки, гранатами Ф-1, винтовками AR-15 с глушителями, пистолетами ПСС и МСП, а также средствами связи Garmin.

Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в Калужской области

Проникшие в Калужскую области бойцы спецназа ВСУ могут скрываться в районе городов Жиздра, Людиново и Киров. О предполагаемом местонахождении диверсантов сообщает Mash в Telegram.

Местных жителей призвали сохранять бдительность, а также обращать особое внимание на людей в военной форме в лесу, подозрительных покупателей в магазинах и автостопщиков.

Сообщения с предупреждениями разместили в домовых чатах и в местных СМИ. Отделения полиции и Росгвардии по Калужской области работают в усиленном режиме.