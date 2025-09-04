Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

Mash: ДРГ могут находиться в районе калужских городов Жиздра, Людиново и Киров

Украинские диверсионно-разведывательные группы, проникнувшие в Калужскую область, могут находиться в районе городов Жиздра, Людиново и Киров. Их предполагаемое местоположение раскрыл Mash в Telegram.

Как пишет канал, жителей юго-запада региона Центральной России просят обращать внимание на людей в военной форме в лесу, подозрительных покупателей и автостопщиков. Сообщения с просьбой быть бдительными разместили домовые чаты, а также местные СМИ. По информации издания, Росгвардия и полиция работают в усиленном режиме.

В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша не стал подтверждать распространяемые сообщения, но и не опроверг их. Он пояснил, что спецслужбы с 2022 года каждый день выслеживают ДРГ, и призвал граждан быть внимательными.

О том, что под Калугой разыскивают две украинские ДРГ, стало известно 4 сентября. Предположительно, диверсанты проникли в регион в конце августа с целью организации диверсии на железнодорожном узле во время движения состава с горюче-смазочными материалами. Группы укомплектованы взрывчаткой, гранатами, винтовками и пистолетами.