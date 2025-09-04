Названа предполагаемая цель проникнувших в регион Центральной России украинских ДРГ

Mash: Целью ДРГ в Калужской области может быть диверсия на железной дороге

Целью украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), проникнувших в Калужскую область, может быть диверсия на железнодорожном узле, во время движения состава с горюче-смазочными материалами. Их предполагаемую задачу назвал Mash в Telegram.

По информации издания, диверсанты пересекли границу в конце августа, используя тот же путь, что и ДРГ, ликвидированная в 40 километрах от границы в Брянской области.

О том, что в регионе Центральной России разыскивают две украинские ДРГ, стало известно 4 сентября. Как выяснили журналисты, в составе каждой из них не более пяти человек, включая офицера и сержантов третьего полка Сил специальных операций Украины. Диверсанты укомплектованы взрывчаткой, гранатами, винтовками и пистолетами.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, комментируя сообщения в местных каналах и пабликах, не стал их подтверждать, но и не опроверг. Он пояснил, что спецслужбы с 2022 года ежедневно выслеживают ДРГ, и гражданам следует сохранять бдительность.