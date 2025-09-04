Жителей граничащей с Москвой области призвали быть настороже после сообщений о диверсантах

Жителям Калужской области, граничащей с Москвой и Московской областью, следует быть настороже, — к этому горожан призвал глава региона Владислав Шапша, отвечая на вопрос о возможном проникновении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Заявление губернатора приводит издание «Подъем».

По словам Шапши, спецслужбы с 2022 года ежедневно выслеживают ДРГ, и россиянам следует сохранять бдительность. При этом факт возможного проникновения диверсантов он не подтвердил и не опроверг.

Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность. Гражданам также объясняем, что нужно быть настороже Владислав Шапша

Как сообщалось ранее, в Калужской области может вестись розыск двух ДРГ. По информации Telegram-канала Mash, в составе каждой группы не более пяти человек, включая офицера и сержантов третьего полка Сил специальных операций Украины.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщил, что информация о ДРГ может быть фейком.