Стало известно о розыске двух украинских ДРГ в регионе Центральной России

Mash: В Калужской области разыскиваются две украинские ДРГ

Две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) разыскиваются в Калужской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, в составе каждой группы не более пяти человек, включая офицера и сержантов третьего полка Сил специальных операций Украины. Предположительно, диверсанты укомплектованы 10 килограммами взрывчатки, гранатами Ф-1, винтовками AR-15 с глушителями, пистолетами ПСС (пистолет самозарядный специальный) и МСП (малогабаритный специальный пистолет), а также средствами связи Garmin.

Информация о продвижении диверсантов также начала появляться в пабликах и канала Калужской области. Глава региона Центральной России Владислав Шапша в беседе с изданием «Подъем» не стал их подтверждать, однако отметил, что «спецслужбы с 2022 года каждый день выслеживают ДРГ», и призвал граждан быть внимательными.

Ранее российские военные выявили украинскую ДРГ, которая проникла на 40 километров вглубь Брянской области. Диверсантов обнаружили в Комаричском районе. В ходе боя часть из них была ликвидирована, остальные сдались в плен.