Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией. Чем закончился этот рейд?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали продвижение к российской границе в районе села Катериновка. По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север», разведка выявила движение двух бронегрупп. После этого армия России дала ответ формированиям противника.

На теткинском и глушковском участках фронта разведкой "северян" выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. Нанесено огневое поражение, обе уничтожены канал «Северный ветер»

Обстановка на сумском направлении напряженная

По данным канала, в районе поселка Юнаковка продолжаются ожесточенные бои. Украинская армия уже несколько раз предпринимала попытки контратак, однако каждая из них была отбита. Подразделения Воздушно-десантных войск и морской пехоты продвигаются вперед.

Так, за сутки было сорвано как минимум пять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков. При этом в Юнаковке российские силы смогли продвинуться примерно на 300 метров вглубь населенного пункта.

Servicemen of the 57th Separate Motorized Infantry Brigade of the Ukrainian Armed Forces prepare to fare an American Browning M2 machine gun. Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

При этом, по информации источника, украинская армия бросает в бой неподготовленных новобранцев. Они используются в качестве живой разведки — их задача выявить огневые точки противника и отвлечь внимание. После этого на позиции заходят более опытные части.

ВС России нанесли удары по позициям ВСУ

В приграничных районах Курской области, в том числе на теткинском и глушковском направлениях, фиксируются попытки обстрелов российских позиций украинской артиллерией. В одном из таких случаев была уничтожена самоходная артиллерийская установка ВСУ.

Одновременно продолжается разминирование освобожденных территорий. В Суджанском районе инженерные подразделения нашли и обезвредили более 3300 взрывоопасных предметов.

Тем временем на харьковском направлении украинские военные пытаются навязать встречные бои. Особая активность зафиксирована в районе Волчанска. ВСУ использует FPV-дроны и артиллерию, чтобы нанести удары по российским позициям.

Также сообщается, что в районе Меловое–Хатнее российские силы использовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» по позициям украинской роты «Шквал» 425-го штурмового полка. Удары пришлись по трем укрепленным точкам. ВСУ не предпринимали активных действий и сосредоточились на укреплении обороны.

Сообщалось о 50 тысяч бойцах ВСУ у границы с Брянской областью

4 августа Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ концентрируют подразделения у российской границы в Черниговской области. Речь идет примерно о 50 тысячах бойцов, включая иностранных наемников из Польши, Турции и Грузии. Предполагается, что они готовят новую попытку вторжения в направлении Брянской области.

Отмечается, что украинская армия уже взорвала мост в районе деревни Рудня-Цата. За последнюю неделю российские силы безопасности отразили до десяти атак малых украинских групп и нейтрализовали несколько диверсионно-разведывательных отрядов на брянском направлении. На фоне роста угрозы Россия усилила авиацию вблизи границы и нарастила военное присутствие.

Также после зачистки Курской области от противник силы ВСУ начали переброску резервов к Брянской области.

Военнослужащие группировки войск "Центр" ВС РФ стреляют высокоточными снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" по позициям ВСУ. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России допустили новую попытку прорыва границы ВСУ

По мнению Telegram-канала «Старше Эдды», Киев может попытаться организовать прорыв, чтобы продемонстрировать успехи и получить поддержку внутри страны и от Запада. Основной адресат такой акции — президент США Дональд Трамп.

Канал указывает, что атака может носить диверсионный характер и быть направлена на отвлечение российских войск от других участков фронта.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин считает возможными попытки ВСУ прорваться в Курскую или Белгородскую области. Он сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский мог создать резерв из 50 тысяч человек именно для прорыва.

По его мнению, повторить сценарий августа 2024 года украинское стороне не удастся, но опасность сохраняется. «Курская, Брянская, Белгородская области могут стать целями для внезапного удара», — отметил Дандыкин.