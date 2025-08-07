Россия
08:16, 7 августа 2025Россия

Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией

ВСУ выдвинулись к границе с Россией двумя бронегруппами у Катериновки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдвинулись в сторону границы с Россией силами двух бронегрупп. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На теткинском и глушковском участках фронта разведкой "северян" выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. Нанесено огневое поражение, обе уничтожены», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что между тем в Курской области продолжается разминирование освобожденных территорий Суджанского района. Инженерные подразделения за сутки обезвредили свыше трех тысяч взрывоопасных предметов.

Днем ранее, 6 августа, ВСУ артиллерией пытались атаковать российские позиции в Курской области. Передвижение противника вскрыла разведка, впоследствии по целям было нанесено огневое поражение.

